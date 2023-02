ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ (Shraddha Kapoor) ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor)ಅಭಿನಯದ ತು ಜೂಠಿ ಮೈನ್ ಮಕ್ಕಾರ್​ (Tu Jhoothi Main Makkar)ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ ರಣಬೀರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಶೋ ಮಿ ದ ಠುಮ್ಕಾ... ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಿ ದ ಠುಮ್ಕಾ.. ಹಾಡು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರ ತಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು ಥಹರೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 70 ವರ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್​ (Shakthi Kapoor) ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಜತೆ ಅವರು, #MaaroThumka, Best Thumka will go to my story (ಮಾರೋ ಠುಮ್ಕಾ, ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್​ ಠುಮ್ಕಾ) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ 'ಲೆಜೆಂಡ್' ಎಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಇನ್ನೋರ್ವ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಕಪೂರ್ (Siddhanth Kapoor) OMG ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಮ್ಕಾ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್​ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದರೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಲವ್ ರಂಜನ್ ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ತೂ ಜೂಠಿ ಮೈನ್ ಮಕ್ಕಾರ್​ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಘೋಷಣೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೇ. ಈ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ (Comedy Thriller) ಸಿನಿಮಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ರಣಬೀರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅನುಭವ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಸಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ, ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಮೋನಿಕಾ ಚೌಧರಿ, ಹಸ್ಲೀನ್ ಕೌರ್, ರಾಜೇಶ್ ಜೈಸ್, ಆಯೇಶಾ ರಜಾ ಮಿರ್ಜಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 70 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಇದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ 80ರ ದಶಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 80ರ ದಶಕದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನಟ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. 70ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹುಡುಗರು ನಾಚುವಂತೆ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

