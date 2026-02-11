ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಸದಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಅತಿರೇಕದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ವರ್ತನೆಯಿಂದ! ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್' (World Pickleball League) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅಬ್ಬರ:
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಮಂತಾ, ಪಂದ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೀಟಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಕುಣಿಯುವುದು, ಜೋರಾಗಿ ಚೀರುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದತ್ತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನೋಟ ಬೀರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಗ್ರೆಶನ್ ನೋಡಿ!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಜೋಡಿಯು ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದವರೆಗೆ:
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. 'ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ' ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಚಿಗುರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ಕೇವಲ 30 ಆಪ್ತ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಸಮಂತಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಯಾಮಲಿ ಡಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಧಮಾಕಾ:
ಸದ್ಯ ಸಮಂತಾ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' (Maa Inti Bangaram) ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್-ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಂತಾ ಸದ್ಯ ಸಖತ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ!