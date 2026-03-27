ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದೀಪ್-ವೀರ್ 'ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ' ಡೇಟ್! 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಕ್ಸಸ್ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ದೋಸೆ ಸವಿದ ರಣವೀರ್-ದೀಪಿಕಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಣವೀರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಜೋಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ 'ದೋಸೆ ಡೇಟ್' ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘಮ!
ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಬೆಣ್ಣೆ' (Benne) ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಫೆಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹೋಟೆಲ್. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಯ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಸವಿಯಲು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ದೋಸೆಯ ನೆನಪಾಗಿರಬಹುದು!
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವೈರಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ
ಈ ಜೋಡಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ದೋಸೆ ಸವಿಯುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಜಗಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭವನಾನಿ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್ ಟೇಬಲ್ ಬಳಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಸರಳತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಬೆಣ್ಣೆ' ಹೋಟೆಲ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, "Something and all is happening pt.2" ಎಂಬ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲೂ ಈಗ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೊಸ ಶಾಖೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ!
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಕೇವಲ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಮುಂಬೈನ 'ಮಾಸ್ಲಿ' (Maaslli) ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರವನ್ನು (Seafood) ಸವಿದಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಸವಿಯುವುದು ಈ ಜೋಡಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ ಈ ದೋಸೆ ಡೇಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ಈ 'ಬೆಣ್ಣೆ' ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ! ಈ ಜೋಡಿಯ ದೋಸೆ ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.