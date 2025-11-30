'ಫ್ಯಾಶನ್' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಪಂಗಾ' ವರೆಗೆ ಕಂಗನಾ ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿ, ಬಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಕಂಗನಾಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಅಭಿನಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಕ್ವೀನ್' ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್: ರೀಲ್ ರಾಣಿಯಿಂದ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ರೋಚಕ ಪಯಣ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದು, ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಕಂಗನಾ ( (Kangana Ranaut) ), ಇಂದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯದ ಛಲಗಾತಿ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೀರೋಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಂಗನಾ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, 'ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್' ಮತ್ತು 'ವೋ ಲಮ್ಹೇ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ (Intense) ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಗನಾ ಕೇವಲ ಅಳುವ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಎಂದುಕೊಂಡಾಗ, 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ 'ಕ್ವೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಂಗನಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಯನ್ನು ಅವರು ನಟಿಸಿದ ರೀತಿ, ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಬದಲಿಸಿತು.
ಸವಾಲುಗಳೇ ಇವರ ಆಸ್ತಿ:
'ಫ್ಯಾಶನ್' ನಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಪಂಗಾ' ವರೆಗೆ ಕಂಗನಾ ಎಂದಿಗೂ ಸುಲಭದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿ, ಬಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರಗಳೆಂದರೆ ಕಂಗನಾಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಅಭಿನಯವಿದೆ. ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೈಜವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ (messy) ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ನಂಟು:
ಕಂಗನಾ ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಲೇಖಕಿಯೂ ಹೌದು. 'ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ದತ್ತೋ ಮತ್ತು ತನು) ನಟಿಸಿ, ಆಟಪಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 'ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ'ದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಿದರೆ, 'ತಲೈವಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿರದೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಂತರಿಕ ತಳಮಳ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಛಲ ಅವರದ್ದು.
ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ:
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಕಂಗನಾಗೆ ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಟ್ರೋ' ಮತ್ತು 'ಫ್ಯಾಶನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕಚ್ಚಾ (raw) ಅಭಿನಯ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾಲು ಸಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದವು. ಆದರೂ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳಿಗೆ ಮರುಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ಅದು ಸಣ್ಣ ಊರಿನ ಮದುಮಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಣಿಯಾಗಿರಲಿ, ಒಂಟಿತನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಯಕಿಯರು ಕೇವಲ ಅಂದದ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರೀಲ್ ಕ್ವೀನ್' ಆಗಿದ್ದವರು ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದ 'ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಲೀಡರ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಮಾದರಿ.