ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ Lokah Chapter 1 ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ನಟನ ಜೇಬಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸೇರಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರೋ Lokah Chapter 1 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಸಿನಿಮಾವು 62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ. L2: Empuraan ಸಿನಿಮಾವು 267 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಲ್ಖರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ಸ್ಲೆನ್, ಸ್ಯಾಂಡಿ, ಅರುಣ್ ಕುರಿಯನ್, ಚಂದು ಸಲೀಂಕುಮಾರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಾಗರ್, ರಘುನಾತ್ ಪಲೇರಿ, ವಿಜಯರಾಘವನ್, ನಿತ್ಯಾ ಶ್ರೀ, ಶರತ್ ಸಭಾ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಲೋಖ ಚಾಪ್ಟರ್ 1: ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಡೊಮಿನಿಕ್ ಅರುಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ರ ವೇಫೇರರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ನಸ್ಲೇನ್ ಕೆ. ಗಫೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇರಳದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಕಥಾನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2025ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಲಯಾಳಂ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಏನು?
Lokah Chapter 1 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ (ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್) ಎಂಬ ಸಿಕ್ರೇಟ್ ಯುವತಿಯ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಡನ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಚಂದ್ರ, ಕೆಫೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸನ್ನಿ (ನಸ್ಲೇನ್), ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ವೇಣು (ಚಂದು ಸಲೀಂಕುಮಾರ್), ನೈಜಿಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಯಲಾಗುವಾಗ, ಆಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಾನಪದ ಕಥೆಯಾದ ಕಲ್ಲಿಯಂಕಟ್ಟು ನೀಲಿಯ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಯಕ್ಷಿಣಿ/ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾಳೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಿಷ್ ರವಿಯವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರವನ್ನು ಸೈಬರ್ಪಂಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು, ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜೇಕ್ಸ್ ಬಿಜಾಯ್ರ ಸಂಗೀತವು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾನಿಕ್ ಬೆನ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯೊಗ್ರಫಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಫ್ಲಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪವರ್ಫುಲ್ ನಟನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದು.