Jailer 2: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಒಂದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ₹10 ಕೋಟಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಗಳಿಸಿದ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಬ್ಬರ!
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮಿಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ‘ಲಿಯೋ’ ಮತ್ತು ‘GOAT’ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದರಿಂದ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ Sacnilk ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಜೈಲರ್ 2’ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹10 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ನಂಬರ್ 1!
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹4.80 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ನಗರದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ.
ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮದುರೈ ನಗರಗಳೂ ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ₹21 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್!
‘ಜೈಲರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ₹21 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಂತರ ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.