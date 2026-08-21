ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ 45 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಕರೀನಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂಬ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಜಿಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟಂಬ್ಲರ್ ಹಿಡಿದು ಕಾರಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರು ಏರುವಾಗ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಕೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ) ಆಸರೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಕರೀನಾ ಅವರ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ (Baby Bump) ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕರೀನಾ ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಸೈಫ್-ಕರೀನಾ ಮನೆಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆಯೇ? ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಸೈಫ್ - ಕರೀನಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ:
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ 'ತಶಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2012 ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೈಫ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ (ರಿಜಿಸ್ಟರ್) ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ (ರಿಸೆಪ್ಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮದುವೆಯ ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ ಕರೀನಾ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ರಣಧೀರ್ ಕಪೂರ್, ಬಬಿತಾ ಹಾಗೂ ಸೈಫ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದ 'ಘರಾರಾ' ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿನ್ಯಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ 'ಅಚ್ಕನ್' ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಸೈಫ್-ಕರೀನಾ ಕುಟುಂಬ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ದಂಪತಿಗೆ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (ಜೆಹ್) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಸೈಫ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.