Pawan Kalyan: ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು: ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರ 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು'. ಪವನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಧ ವೀರಮಲ್ಲುವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಎಂ. ರತ್ನಂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ ಜಾಗರ್ಲಮೂಡಿ ಮೊದಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಮೂರನೇ ಹಾಡನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಅಸುರ ಹನನಂ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಪವನ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಈ ಹಾಡು ಸಾಗಿದೆ.

ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಭಾಗ 1: ಕತ್ತಿ vs. ಧೈರ್ಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ: ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು' ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಭಾಗ 1: ಕತ್ತಿ vs. ಧೈರ್ಯ'. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಕತ್ತಿ vs. ಧೈರ್ಯ' ಎಂಬುದು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಈ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಕತ್ತಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ: ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕನಸು. ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಮಾನ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕ್ರಿಶ್. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ (ಎ.ಎಂ. ರತ್ನಂ) ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಟಾರ್ಚ್‌ನಂತೆ ಕ್ರಿಶ್ ನನಗೆ ನೀಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಇಬ್ಬರೂ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೇ ಹರಿಹರ ವೀರಮಲ್ಲು ಕಥೆ: ಕೀರವಾಣಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಂಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳಿ, ಹಾಡು ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೀರವಾಣಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ನನ್ನನ್ನೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವೇ ಈ ಕಥೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.