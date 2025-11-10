ಕೂದಲಿನ ನಷ್ಟವು ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಬೋಳುತನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೋಳಾದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಸಲ್ಲೂದು ಸರ್ಜರಿ, ರಣವೀರ್ದು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಸ್ಟೈಲ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗೌರಾಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ (Dr Gaurang Krishna) ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್: ಮೊದಲು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸೂಪರ್!
ಡಾ. ಗೌರಾಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbir Kapoor) ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2007ರಲ್ಲಿ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. "ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅನೇಕ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು: ದುಬೈ ಟು ಇಂಡಿಯಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan) ಕೂಡ ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ – ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸುಮಾರು 5-6 ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸಿಗಳನ್ನು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂದಲಿನ ನಷ್ಟವು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಬೋಳುತನಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಕೂದಲು ನಷ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಬೋಳಾದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿರದ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಅಂತಿಮ ನೋಟಕ್ಕೆ ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ 10ಕ್ಕೆ 7.5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ಅವರು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೇರ್ಲೈನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ – ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಂಗ್!
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು!
ಯಾವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕೂದಲನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ತಕ್ಷಣವೇ, "ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನವರು – ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ನನಗೆ SRK ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ (Shah Rukh Khan) ಅವರ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ. ಉತ್ತಮ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರು 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು – ನಾನು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಸುಂದರ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕೂದಲು ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯ!
ಇನ್ನು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ 'ಕಿಂಗ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, SRK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಮೂವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕೂದಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ!