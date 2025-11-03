ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಾದ್ಷಾ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shah Rukh Khan) ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು! ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋ ಅನಗತ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಮಾತು!
2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ 77ನೇ ಲೊಕಾರ್ನೋ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಪಾರ್ಡೋ ಅಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರಿಯೆರಾ ಅಸ್ಕೋನಾ-ಲೊಕಾರ್ನೋ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 'ಪ್ರಾದೇಶೀಕರಣ' ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. "ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಗುರುತನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೋಲಿಕೆಗಿಂತ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು.
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
'ಜವಾನ್' ಅನುಭವ, ಅಟ್ಲೀ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಜೊತೆ 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್, ಅದು ತಮಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. "ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ - ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ನಾನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇನೆಯೇ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಭಾಗವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ನಗು ಬೀರುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿಮಾದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ!
ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಸಿನೆಮಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. 'RRR', 'ಬಾಹುಬಲಿ', ಮತ್ತು 'ಜವಾನ್' ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ದಿ ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್
ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, 'ದಿ ಬಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಡುವೆ ಅನಗತ್ಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮುಂದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು.