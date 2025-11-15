ದೀಪಿಕಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆದಿತ್ಯಾ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ-ರಣವೀರ್ ಅವರ 'ಖಾಸಗಿ' ಬದುಕು: ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪವರ್ ಕಪಲ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh), ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಅದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಅವರದ್ದು!
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೊಂದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತು.
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಜೊತೆ ಅವರು ನಗುಮುಖದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳು 'ದುವಾ' ಅವರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ದಿನದಂದೇ ತೆಗೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 'ಸಿಂಬಾ' ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ "ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬರಹ, ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಚಿತ್ರ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅಹಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೂವರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಇದು ಎಂತಹ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಭಾಯ್" ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್
ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ರಾಖಿ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಬರೀ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡದೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಅವರ ವಿವಾಹ
'ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ತಾರೆಯರು 2018ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೋಮೋದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆರಡರ ಪ್ರಕಾರವೂ ವಿವಾಹವು ನೆರವೇರಿತು. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅಧಿಕೃತ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆಗಳು ನಡೆದವು.
2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ದಂಪತಿಗೆ 'ದುವಾ' ಎಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷದ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಪಯಣ
ದೀಪಿಕಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಆದಿತ್ಯಾ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.