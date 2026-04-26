ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಕರಣ್ ಅವರ 'ರಾಪಿಡ್ ಫೈಯರ್' ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್' ಸಿಗಲಿದೆ? ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವ ಹೊಸ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ‘ಕಾಪಿ ವಿತ್ ಕರಣ್’ ಶೋ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಾಯಿಂದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವ ಚತುರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ, ವಿವಾದಗಳ ಗೂಡಾದ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' (Koffee With Karan) ಶೋ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ!
ದೀಪಾವಳಿಗೆ 'ಧಮಾಕಾ' ಫಿಕ್ಸ್!
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ (Karan Johar) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿ ವೀಕ್' ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸೀಸನ್ 9 ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕರಣ್ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ, "ದೀಪಾವಳಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಳಗಿನ ಕಹಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಲಿವೆ.
ಸೀಸನ್ 8 ರ ಸದ್ದು-ಗದ್ದಲ:
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ (Season 8) ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರೀ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿವಾದಗಳಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ!
'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿರಲೇಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸೀಸನ್ಗಳ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ಮೈ ಜುಂ ಎನ್ನುತ್ತದೆ:
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿವಾದ: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ GK: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ 'ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ್' ಎಂದಿದ್ದು ಇಂದಿಗೂ ಮೀಮ್ಸ್ ಲೋಕದ ಫೇವರಿಟ್ ವಿಷಯ.
ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಎಂಬ 'ಜ್ವಾಲೆ': 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ "ನೀವು ಮೂವಿ ಮಾಫಿಯಾ, ನೆಪೋಟಿಸಂನ ಧ್ವಜಧಾರಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು.
ಸೀಸನ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿದೆ?
ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಅತಿಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಕರಣ್ ಅವರ 'ರಾಪಿಡ್ ಫೈಯರ್' ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಕಾಫಿ ಹ್ಯಾಂಪರ್' ಸಿಗಲಿದೆ? ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವ ಹೊಸ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ಜೊತೆಗೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಈ 'ಗಾಸಿಪ್ ಹಬ್ಬ' ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ 9 ರ ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ!