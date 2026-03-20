ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ 'ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ರಾಯಲ್' ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಲುಕ್
ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ತಾವು ಧರಿಸಿದ್ದ 'ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ರಾಯಲ್' ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಡಿಸೈನರ್ ಅನಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್, 'ಅವರ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಂಯಮ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ, ಓವರ್-ದ-ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲಿಸಂನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಯಮ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ನಯನಿಕಾ ಜೊತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಅನಮಿಕಾ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಿರೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಶೋ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 'ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ (ಪತ್ನಿಗೆ) ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಉಡುಪುಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಗಳಿದರು.
ಮದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ
ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್ರ ರಾಯಲ್ ಶೆರ್ವಾನಿ
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್, ರಾಯಲ್ ಐವರಿ ಬಣ್ಣದ ಶೆರ್ವಾನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಕಫ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸೂತಿ ಕೆಲಸವಿತ್ತು. ಈ ಉಡುಪಿನ ಜೊತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಟ್ಟು ಪಂಚೆ (ಧೋತಿ) ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರುವ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಳದಿ ದಾರವನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ
ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶಾಂಪೇನ್-ಗೋಲ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ, ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಹಾರ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಂಗ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದ ಈ ಕಾಂಜೀವರಂ ಸೀರೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಧುವಿನ ಉಡುಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ರಿಚ್ ಜರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ
ತೆಲುಗು ನಟ ಅಲ್ಲು ಸಿರೀಶ್, ಉದ್ಯಮಿ ನಯನಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
