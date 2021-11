ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 10 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌(Maldives)ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್(Resort) ಆಗಿರುವ ಅಮಿಲ್ಲಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್ ಐಷರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್‌ಇನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೀಫ್ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಸನ್‌ಸೆಟ್ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಲಗೂನ್ ವಾಟರ್ ಪೂಲ್ ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಪೂಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಈ ವಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ನಿವಾಸದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಲ್ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹76,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುಬಾರಿ ವಿಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಯು ಸುಮಾರು 20 ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ₹10.33 ಲಕ್ಷ.

ಆದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವರ ನಿವಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು, ಆರು ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರು ಬೆಡ್ ರೂಂಗಳ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ₹14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾನುವಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಈಜುಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬೀಚ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 'ಸೂರ್ಯ, ತಂಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ, ಎಂದು ಅವರು ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರವು ಗೋಚರಿಸುವಾಗ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಒಳಾಂಗಣ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲೆಗಳು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೂಮರಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಷ್‌ನಿಂದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಹೂವಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ (Bollywood) ನಟಿ, ಮಾಜಿ ಮಿಸ್‌ ವಲ್ಡ್‌ (Miss World) ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ (Aishwarya Rai) 48ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಪತಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ (Abhishek Bachchan) ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ (Aaradhya Bachchan) ಜೊತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು (Birthday) ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪತ್ನಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದವು.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ - Appy Birthday Wifey! Thank you for being, you. You complete us. We love you..' ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.