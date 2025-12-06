ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಟಿಯೂ ಆದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆದರು.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೋನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್, ಇದೀಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೇಜ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದವಳು.
ನಾನೇನು ಸಾಧುವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬೈಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ನೀನು ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
