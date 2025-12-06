Kannada

ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ

ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಟಿಯೂ ಆದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

ಜಬರ್ದಸ್ತ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್

ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗೆ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆದರು.

ನಟಿಯಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೋನಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಪೋಸ್ಟ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌, ಇದೀಗ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೇಜ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವುದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದವಳು.

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ

ನಾನೇನು ಸಾಧುವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಬೈಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳು ಬೇಡ

ನೀನು ಇದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಭಾರಧ್ವಜ್‌ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

