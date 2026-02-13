Actor Ram Charan Teja And Upasana Konidela Babies: ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಹಾಗೂ ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಯು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ( Actor Ram Charan Teja And Upasana Konidela ) ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ರಾ?
ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ದಂಪತಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಗಂಡು, ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಗಂಡು ವಾರಸುದಾರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷವೂ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈಗ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಮೆಗಾ ಮಕ್ಕಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ 'ಶಿವರಾಮ್' ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ 'ಅನ್ವಿರಾ ದೇವಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರು!
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನವರಿ 31, ಶನಿವಾರದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಜನಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ 'ಶಿವರಾಮ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜಾತಕರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಪುನರ್ವಸು' ಎಂದರೆ 'ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು' ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಹೊರಬರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಚರಣ್ಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ವಾರಸುದಾರ ಕೂಡ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.