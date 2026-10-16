ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ 'ರೋಡ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 2028ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.16): ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಒಡೆತನದ 'ಟೆಸ್ಲಾ' (Tesla) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಮಾನವಕುಲ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ 'ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳ' (Flying Cars) ಕನಸನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತರುವತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' (SpaceX) ರಾಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೂತನವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೆಸ್ಲಾದ 'ರೋಡ್ಸ್ಟಾರ್' (Roadster) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಏರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ (Upside Down) ಚಲಿಸಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಮಯ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ ಈ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' ಕಮಾಲ್!
ಟೆಸ್ಲಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಸ್ಕ್, "ಕೊನೆಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಯಿತು!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯೂ ಸಹ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ರಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 'ಕೊಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಸ್ಟರ್ಸ್' (Cold-gas thrusters) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ನೂತನ ರೋಡ್ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಅನಿಲವನ್ನು (Pressurised Gas) ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕಾರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Thrust) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೆರವಿನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ರೋಚಕ ಪಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಕಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಇದೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ (Controlled conditions) ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನೂತನ 'ರೋಡ್ಸ್ಟಾರ್' ಕಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 'ರೋಡ್ಸ್ಟಾರ್' ಕಾರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 2017 ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಯೋಜನೆಯು ಸಾಲು ಸಾಲು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
2028 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಟೆಸ್ಲಾ ಈ ಕಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 2028 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾರುವ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಹಾರುವ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾರಿಗೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಟೆಸ್ಲಾದ ಈ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.