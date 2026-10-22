ರೆನಾಲ್ಟ್, ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಕಾರುಗಳು ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿವೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್, ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಜೊತೆಗೆ, ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಈ ಕಾರುಗಳು ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ನಂತಹ ಕೆಲವೇ 7 ಸೀಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಕಿಯಾ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್
ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.6 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 180 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 265 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ 73.4 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 304 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಹ್ಯುಂಡೈ Ni1i
ಹ್ಯುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಕಾಜರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಸಾನ್ ಕಾರುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'Ni1i' ಎಂಬ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಮಹೀಂದ್ರ XUV700 ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಟ್ಯೂಸಾನ್ LWB ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1.6 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ 1.5 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ 7 ಸೀಟರ್
ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು 2027ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಿಗೆ 'ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬೋರಿಯಲ್' (Renault Boreal) ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡೇಸಿಯಾ ಬಿಗ್ಸ್ಟರ್ (Dacia Bigster) ಡಿಸೈನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಈಗಿರುವ 5 ಸೀಟರ್ ಡಸ್ಟರ್ಗಿಂತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಜಿಎಂಪಿ (RGMP) ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1.3 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.8 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಇರಲಿದೆ. 7 ಸೀಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕಾರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜನ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ 7 ಸೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರುಗಳ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ, ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.