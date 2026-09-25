ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' ಅನ್ನು 5.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿಗೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮುಂಬೈ (ಸೆ.25): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ನೂತನ ಸಬ್‌-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು 'ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್' (Tata Aeris) ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 5.29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೆಲ್ ಟಿಯಾಗೋ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಸೆಡಾನ್, ಈವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಟಿಗೋರ್ (Tigor) ಕಾರಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್‌ಗಳು, ಭವ್ಯವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ (ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಒಳಾಂಗಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದೆ.

ರೂಪಾಂತರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ (Variants & Price List)

ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್ ಒಟ್ಟು 5 ಪ್ರಮುಖ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಇಂಧನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಆವೃತ್ತಿವಾರು ಬೆಲೆ ವಿವರ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ):

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ರೂಪಾಂತರ (Variant)ಪೆಟ್ರೋಲ್ MTಪೆಟ್ರೋಲ್ AMTಪೆಟ್ರೋಲ್ + CNG MTಪೆಟ್ರೋಲ್ + CNG AMT
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ (Smart)₹5.29 ಲಕ್ಷ-₹6.29 ಲಕ್ಷ-
ಪ್ಯೂರ್ (Pure)₹6.14 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)₹7.14 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)
ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಸ್ (Pure+)₹6.74 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)₹7.74 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)
ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ (Creative)₹7.49 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)₹8.49 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)
ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ (Accomplished)₹8.19 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)₹9.19 ಲಕ್ಷಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟ (TBA)

ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಮ್‌ಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ ಎಎಮ್‌ಟಿ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್ ವಿನ್ಯಾಸ (Exterior Design)

ಏರಿಸ್ ಕಾರನ್ನು ಟಿಯಾಗೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್: ಸ್ಲಿಮ್ ಆಕಾರದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್‌ನಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭವ್ಯ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಂಪರ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ 'ಏರ್ ಕರ್ಟನ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ರೇರ್ ಲುಕ್: ಪಕ್ಕದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರಿನ ನೋಟವು ಟಿಗೋರ್ ಕಾರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಿಪ್ ಕಟೌಟ್ ಶೈಲಿಯ 'ಕೂಪೆ ರ his roofline' ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೇಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಹೈ-ಮೌಂಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಕ್ ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಣ್ಣಗಳು: ಈ ಕಾರು ಡಂಡೇಲಿ ಡ್ರಿಝಲ್, ನೈಟ್ರೋ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್, ಡ್ಯೂನ್ ಗ್ಲೋ, ಡೇಟೋನಾ ಗ್ರೇ, ಪ್ಯೂರ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ವೈಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 6 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಕಿಟ್

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಇನ್‌ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್: ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 10.25 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್‌ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ 6 ಸ್ಪೀಕರ್ ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆರಾಮದಾಯಕ ಫೀಚರ್ಸ್: ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆಟೋ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್, ಆಟೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪುಶ್-ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಗೂ ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಿವೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ (Safety): ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (TPMS), ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್, EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS, ರೇರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ರೇನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹೊಸ ಡ್ಯಾಶ್‌ಕ್ಯಾಮ್ (Dashcam) ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Engine & Power)

ವಿವರ1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ + ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಎಂಜಿನ್
ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ (Power)86 PS75.5 PS
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ (Torque)113 Nm96.5 Nm
ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ (Transmission)5-ಸ್ಪೀಡ್ MT / 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT5-ಸ್ಪೀಡ್ MT / 5-ಸ್ಪೀಡ್ AMT

ಟಾಟಾದ ಇತರೆ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರುಗಳಂತೆಯೇ ಏರಿಸ್‌ನಲ್ಲೂ 'ಡುಯಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ (ಲಗೇಜ್ ಜಾಗ) ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಎಎಮ್‌ಟಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಸ್' (Paddle Shifters) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಗೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ 2026ರ ನೂತನ ಟಾಟಾ ಏರಿಸ್, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್‌-ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದ ದೈತ್ಯ ಕಾರುಗಳಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ (Maruti Dzire), ಹುಂಡೈ ಔರಾ (Hyundai Aura) ಹಾಗೂ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ (Honda Amaze) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಲಿದೆ.