ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಯಾನ್' ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ, ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಬಾಡಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.24): ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮುಂಚೂಣಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹುಂಡೈ, ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬಯಾನ್' (Bayon) ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ನ ನವೀಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳ ಧಮಾಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೂತನ ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಭವ್ಯವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾನೆಟ್ ಹಾಗೂ ಹುಂಡೈನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 'H' ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು (H-shape LED DRLs) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್: ಕಾರಿನ ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು 16-ಇಂಚಿನ ಡುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ದಪ್ಪನೆಯ ಬಾಡಿ ಕ್ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ರೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಎಸ್ಯುವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ಯಾನೊರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಜನರೇಟಿವ್ AI ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್: ಈ ಕಾರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಇನ್-ಬಿಲ್ಟ್ 'ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್'. ಇದನ್ನು ಹುಂಡೈ 'ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್' (Intelligent Utility Vehicle) ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧ್ವನಿ ಆದೇಶಗಳ (Voice Commands) ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ - ADAS Level-2 ಸೇರ್ಪಡೆ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಎಎಸ್: ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಲೆವೆಲ್-2 ಎಡಿಎಎಸ್' (Level-2 ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾಲನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲಕನಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್: ಈ ಕಾರನ್ನು ಹುಂಡೈನ ಜಾಗತಿಕ 'K ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (K Enhanced Platform) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ 'Bharat NCAP' ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. (ಅಧಿಕೃತ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ).
1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ & ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಬಯಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ IVT (ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್) ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿ: 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಂಡೈ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ-ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಿಎನ್ಜಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡದೆ, ವಾಹನದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ (Underbody) ಫಿಟ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಗೇಜ್ ಇಡಲು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಾರಿನ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.