ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾದ ರವಿ ಟಮ್ಟಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ‘ಹಪಿಡಾ ಸ್ಕೈನೆಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರುವ ವಾಹನದ ಮಾದರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ತಂದೆಯ ಮಗನಾದ ರವಿ ಈಗ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾರುವ ವಾಹನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯುವಕ; ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಲಿಕೆ, ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಬಂಡವಾಳ!
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಲ್ಮೋರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ರವಿ ಟಮ್ಟಾ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವ ತಂದೆಯ ಮಗನಾದ ರವಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾರುವ ವಾಹನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿದೆ.
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿದ ರವಿ
‘ಹಪಿಡಾ ಸ್ಕೈನೆಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹಾರುವ ವಾಹನ
ರವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಾಹನದ ಹೆಸರು Hapida Skynex. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತು ಹಾರಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾರುವ ವಾಹನದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಂತೆ ಹಲವು ರೋಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುವ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ರವಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಾಹನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರವಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ಕಲಿತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ರವಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನೈನಿತಾಲ್ನಿಂದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ತಂದೆ ಹರೀಶ್ ರಾಮ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬೆಳೆದ ರವಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ.
ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಈ ವಾಹನದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರವಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಎಂಜಿನ್ನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಾಹನದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರುವ ಕಾರಿನ ಕನಸಿನ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇನು?
ರವಿ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ Hapida Sky Private Limited, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (DGCA) ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಹಾರುವ ಕಾರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು.
ರವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ, ವಿಶೇಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.