ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ XUV 3XO ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬಾರಿ CNG ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಎಂಜಿನ್ ಜತೆಗೆ CNG ಕಿಟ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಲವು ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. XUV 7XO, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ N ಹಾಗೂ ಥಾರ್ OG ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ XUV 3XO ಕಡೆಗೆ ಹರಿದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೀಂದ್ರಾ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು XUV 3XOನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಚರ್ಚೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು XUV 3XOನ CNG ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ CNG ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ?
ಮಹೀಂದ್ರಾ 2024ರಲ್ಲಿ XUV 3XO ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ XUV 3XOನ CNG ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಬಹುದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ CNG ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ CNG ಎಸ್ಯುವಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ CAFE 3 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೂಡ CNG ಮಾದರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಯಾವ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಬಹುದು XUV 3XO CNG?
ಸದ್ಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XOನಲ್ಲಿ 1.2-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ MPFI ಎಂಜಿನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1.2-ಲೀಟರ್ mStallion ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು 1.5-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, CNG ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 1.2-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ MPFI ಎಂಜಿನ್ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 111 PS ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 200 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. CNG ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
CNG ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, CNG ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆಯೇ?
CNG ಕಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ECU ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. CNG ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದು ವಾಹನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಮಾದರಿಯ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ CNG ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು. ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ XUV 3XO CNGನ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಬೆಲೆ ₹7.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15.04 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇವು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ CNG ಮಾದರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, CNG ಆವೃತ್ತಿಯ ನಿಖರ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು XUV 3XOನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಬ್ರೆಝಾ, ವೆನ್ಯೂ, ಸೋನೆಟ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV 3XO ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ, ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾ ಸೋನೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ-ಫಿಟೆಡ್ CNG ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ XUV 3XO CNG ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಅದು ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ.