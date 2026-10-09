ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 'ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ'ಯ ಹೊಸ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಥೀಮ್, ಟ್ಯಾನ್-ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್' (JSW MG Motor), ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 'ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ'ಯ (Windsor EV) ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್' (Indulge Edition) ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ, ಈ ವರ್ಷವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಹೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಸೀರೀಸ್ 2026' (Hector Storm Series 2026) ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಎಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ 'ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಎಡಿಷನ್' (Inspire Edition) ತಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್' ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್' ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಸರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗೋಲ್ಡ್ ಥೀಮ್ (Gold Theme) ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ:
ಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಕಾರಿನ ಒಳಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (Tan and Black) ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೀಟುಗಳ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'Indulge' ಎನ್ನುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಡೌನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ 'ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫ್ಲಿಪ್-ಡೌನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' (Roof-mounted flip-down screen). ಇದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೆಳಗೆ ತೆರೆದು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್ ರೇಂಜ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
- 38kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 332 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- 52.9kWh ಬ್ಯಾಟರಿ: ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 449 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 136hp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 220Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್'ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 52.9kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಡಿಷನ್ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇವಿ ಕಾರು ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಬ್ಯಾಟರಿ-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ವಿಸ್' (BaaS - Battery-as-a-Service) ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹9.99 ಲಕ್ಷಗಳ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ 'ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್' ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬದಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ.