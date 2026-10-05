ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು 28 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ ಕಾರು ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 10.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮೇಲೂ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ 1,36,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ 28 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಈ ಕಾರು ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮೇಲೆ 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 20,000 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರೊಳಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರೊಳಗೆ ಕಾರು ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 11,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 50,000 ರೂ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, 25,000 ರೂ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲಾನ್, 30,000 ರೂ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ 15,000 ರೂ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 1,36,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
28 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್
ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು 1.5 ಲೀಟರ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, 1.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹಾಗೂ 1.5 ಲೀಟರ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 21.18 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿ 27 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿ 28.65 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಬೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್, ಸ್ಲೀಕ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಕಾರಿನ ಹೊರನೋಟದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು. ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ 10.25 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿವೆ.
5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಮುಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ (Bharat NCAP) ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಇಬಿಡಿ ಜೊತೆಗಿನ ಎಬಿಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ (ADAS) ಹಾಗೂ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ.
ಬೆಲೆ 10.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಶುರು
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು 10.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 19.99 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇದೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನ ಈ ಆಫರ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ನಿಖರವಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.