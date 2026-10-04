ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ನೆಕ್ಸಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಎಲ್6 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ 10 ರವರೆಗೆ ನವರಾತ್ರಿಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶೇಷ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾಗೆ 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆಫರ್
ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 1.26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಝೀಟಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ 1.15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಲ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು 1.85 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾದ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಫರ್ಗಳಿವೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಝೀಟಾ ಸಿಎನ್ಜಿಗೆ 90,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಇವಿಎಕ್ಸ್ಗೆ (eVX) ಕಂಪನಿ ವಿಭಿನ್ನ ಆಫರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗೆ 27,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ
ನೆಕ್ಸಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ಗೂ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 27,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 22,100 ರೂ.ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 15,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಎಲ್6, ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಿಗೂ ಆಫರ್
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಪಿವಿ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್6 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ 61,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ 50,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇನ್ವಿಕ್ಟೋದ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 95,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಿಮ್ನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ 35,000 ರೂ.ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇರ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವು ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಫರ್ಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. ವಾಹನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.