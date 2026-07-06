ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಯಾ ಸೈರಾಸ್ ಇವಿ' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯು, V2L ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ADAS ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಜ.6): ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಕಿಯಾ' (Kia) ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಿಯಾ ಸೈರಾಸ್ ಇವಿ' (Kia Syros EV) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಈ ಹೊಸ ಇವಿ ಕಾರು ಭಾರತದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಕಾರು!
ಕಿಯಾ ಸೈರಾಸ್ ಇವಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದರೂ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ (Budget-Friendly) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಾರು, ಸದ್ಯ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ (Tata Nexon EV) ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಓ ಇವಿ (Mahindra XUV 3XO EV) ಕಾರುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರೇಂಜ್ ಹೊಂದಲಿರುವ ಈ ಕಾರು, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಇವಿ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಎಸ್ಯುವಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಸ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರಗಳ (Spy Photos) ಪ್ರಕಾರ, ಸೈರಾಸ್ ಇವಿಯ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಬೋಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸಿ (Boxy look) ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ (Charging Port) ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿ2ಎಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಒಳಗಿನ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಂತೆಯೇ ಇರಲಿದ್ದರೂ, ಹಲವು ಹೈಟೆಕ್ ಇವಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ V2L (ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ಲೋಡ್) ಅಂದರೆ ಕಾರಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು V2V (ವೆಹಿಕಲ್ ಟು ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್) ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಂತದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಡಾಸ್ (ADAS) ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಇರಲಿವೆ.
ಕಿಯಾ ಸೈರಾಸ್ ಇವಿ ಕಾರನ್ನು ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕೆ1 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್' (K1 Platform) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 42 kWh ಮತ್ತು 49 kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹುಂಡೈ ಇನ್ಸ್ಟರ್ ಇವಿ (Hyundai Inster EV) ಕಾರಿನಿಂದ ಎರವಲು ಪಡಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
ಭಾರತದ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲಿರುವ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇವಿ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ 3ಎಕ್ಸ್ಓ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಇದು ಸಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಿಯಾ ಸೈರಾಸ್ ಇವಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.