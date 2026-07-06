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- ನೆಕ್ಸಾನ್, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಟಾಟಾ ಸೇರಿ ಇವಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 3.35 ಲಕ್ಷ ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್
ನೆಕ್ಸಾನ್, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಟಾಟಾ ಸೇರಿ ಇವಿ ಕಾರುಗಳಿಗೆ 3.35 ಲಕ್ಷ ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2026ರ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ Tata Harrier EV ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹2.75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ Curvv EV, Nexon EV, Punch EV ಹಾಗೂ Tiago EV ಮೇಲೂ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
Harrier EVಗೆ ₹2.75 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ Tata Harrier EVಯ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹21.69 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹29.19 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಟಾಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Harrier EV ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
Harrier EVಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
65kWh ಹಾಗೂ 75kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯ್ಕೆ
ಗರಿಷ್ಠ 627 ಕಿ.ಮೀ (MIDC) ರೇಂಜ್
ಡ್ಯುಯಲ್ ಮೋಟರ್ AWD (ಆಯ್ದ ವೆರಿಯಂಟ್)
504Nm ಟಾರ್ಕ್
Level-2 ADAS ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
10-ಸ್ಪೀಕರ್ JBL ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್
ಪನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್
5-ಸ್ಟಾರ್ BNCAP ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್
Curvv EVಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಫರ್
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ Curvv EV ಮೇಲೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ದ non-X ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ ₹3.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
Creative ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹2.85 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯ.
Nexon EV
ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿರುವ Nexon EV ಮೇಲೆ: ₹15,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ₹35,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ₹50,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Punch EV (ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ) – ₹1.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ
Punch EV Long Range (LR) ವೆರಿಯಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ: ₹1.10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount) ₹35,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹1.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆಫರ್ ಹಳೆಯ (Pre-Facelift) ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
MR ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಫರ್
Medium Range (MR) ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Smart ಮತ್ತು Smart+ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ: ₹90,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ₹35,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
Smart ಮತ್ತು Smart+ ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು?
ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ Smart ಹಾಗೂ Smart+ ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ: ₹60,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹35,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹95,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಲಭ್ಯ.
Tiago EV (ಹಳೆಯ ಮಾದರಿ) – ₹1.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯ.
ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ Tata Motors ತನ್ನ Pre-Facelift Tiago EV ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ₹70,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount) ₹25,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ₹50,000 ವಿಶೇಷ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
XZ+ Long Range (LR) ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಆಫರ್
ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ XZ+ LR ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ:
₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ
₹25,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್/ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್
ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ₹1.25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Medium Range (MR) ವೆರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹65,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ
, Pre-Facelift Tiago EVಯ ಎಲ್ಲಾ MR (Medium Range) ವೆರಿಯಂಟ್ಗಳಿಗೆ: ₹40,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ
₹25,000ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹65,000ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.