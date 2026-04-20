ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ಐಪಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ಏಕೆ?, ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಮೇಶ್ ಚಂದನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮೇಶ್ ಚಂದನ್, ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಎಎಂಸಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 21731 ಮತ್ತು 21801 ರ ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಾವು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಷೇರುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. "ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲು ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ." ಎಂಬ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕುಸಿತದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಇಂತಹ ಧೋರಣೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವು. 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರ ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೈನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, "ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿದೆ."
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು, ಇತರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಕುಸಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯದರಿರವ ನಮ್ಮ ಧೋರಣೆ, ಸಮೀಪದೃಷ್ಟಿ, ನಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಡೇನಿಯಲ್ ಕಾಹ್ನೆಮನ್ ನೀಡಿದ 'ಟು ಸೆಲ್ಫ್ಸ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜನರು "ಈ ಬಾರಿ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾನು ಒಂದು ಊಹೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಎರಡು ಮನೋಭಾವಗಳು
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕಾಹ್ನೆಮನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ" ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳಿವೆ - ಒಂದು 'ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮರಣೆ' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ' ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಿಂಫನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. "ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಗೀತವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಭಯಾನಕ ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ದವಿತ್ತು, "ಇದು ಇಡೀ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿತು" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಕಾಹ್ನೆಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅನುಭವವು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅದು ಹಾಳಾದ ಅನುಭವದ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಆ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
'ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. "ಈಗ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು 'ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವದಿಂದ, ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ' ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ವೈದ್ಯರು "ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ 'ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಗಳು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 'ಸ್ವಯಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆಗಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಕೊನೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಸನ್ನಿವೇಶವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಪೋಷಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವವು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಜಾದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೈಚೀಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮರಣೆಯ' ಕಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ: ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರಿದಾಗ ಅವು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ನೆನಪು ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಕುಸಿತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳ 'ಸ್ವಯಂ ನೆನಪು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 'ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮರಣೆ' ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷಣಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಭಯ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಗಳು 'ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣದ ನೆನಪುಗಳು ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತವೆ, ಸುಖಾಂತ್ಯಗಳ ವೃತ್ತಾಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋವು ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ 'ಸ್ವಯಂ ಸ್ಮರಣೆ ' ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಈ ಬಾರಿ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ!" ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಕಥೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಕೆರಳಿದ ಗೂಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೂ ನಿಜ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಂದೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಚ್ಫ್ರೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಯ ಮತ್ತು ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೋಲಕವು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶಾವಾದದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶಾವಾದದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸರಿಯಾದ ಮನೋಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ತಿರುವುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಜ, ಒಬ್ಬರು ಒಮ್ಮಿಲೆ ಕೆಳ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಪಿ ಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಟಿಪಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.