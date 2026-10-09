ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿವೆ.
ಮುಂಬೈ / ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅ.9): ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ'ನಿಂದ (PERM) ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದೈತ್ಯ ಐಟಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್' (TCS) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಲದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9) ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ವಲಯದ ಶೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿವೆ. 'ನಿಫ್ಟಿ ಐಟಿ' (Nifty IT) ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀತ್ ಸೋಂಡರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಗ್ನಿಜೆಂಟ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ವಿಪ್ರೋ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್, ಕ್ಯಾಪ್ಜೆಮಿನಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 'PERM' ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇರುಗಳು ಪ್ರಬಲ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್: ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಜಿಗಿತ!
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ರಫ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಿಸಿಎಸ್, ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ₹13,884 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit) ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಶೇರುಗಳು ಶೇ. 5.11ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ಬಿಎಸ್ಇ (BSE) ಯಲ್ಲಿ ₹2,181.30 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಸ್ಇ (NSE) ಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹2,180 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಒಂದೇ ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹36,452.23 ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದೇವರಷ್ ವಕೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಿಂಜರಿತವಿದ್ದರೂ, ಟಿಸಿಎಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಧೃತಿಗೆಡದಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್-1ಬಿ (H-1B) ವೀಸಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ (SBI Securities) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್-1ಬಿ (H-1B) ನಂತಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ನಿಷೇಧವು ಕೇವಲ 'ಖಾಯಂ ನಿವಾಸ' (Green Card/PERM) ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದಾಯಕತೆ (Margin): ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಆಫ್ಶೋರ್ (Offshore - ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ (Margin) ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಟಿಸಿಎಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ 'PERM' ಅಮಾನತು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ (Workforce Strategy) ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಅಥವಾ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಸಿಎಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ರಂಗವು ತನ್ನ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.