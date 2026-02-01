ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.1): ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು (ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್) ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಖನಿಜ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ.
"ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2025 ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್?
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಅಂಶಗಳು ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಖನಿಜಗಳ ಗುಂಪು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಸುಧಾರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್?
ಒಡಿಶಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಂದರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಬೆಂಬಲವು ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಖನಿಜಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯು ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಖನಿಜಗಳ ಸ್ಥಿರ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಷ್ಟ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.