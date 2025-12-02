ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹60-₹80ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ (ಗೂದೆ ಹಣ್ಣು) ಬೆಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹20ಕ್ಕೆ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ಟೊಮೆಟೊ, ಈಗ ಕೆಜಿಗೆ ₹60ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 60 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೋಲಾರ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಹಿಂದೆ ₹1000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದು ₹1250ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ₹150–₹250ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ₹650–₹850ರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಟೊಮಾಟೊ ಬೆಳೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು
ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಇದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಲಯಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು?
- ಹವಾಮಾನ ಬೆಳೆಗನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ.
- ಆದರೆ, ಹಾಲಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದ ಕಾರಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
- ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಭರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.