ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 300 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹138 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವರದಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 300 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹138 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು $1.46 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳ GDPಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2026 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹4,076 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವೇ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ 1
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹25.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8.5% ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುಟುಂಬ
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ನಂತರ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹3.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬಿರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಲವನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬ ನಂಬರ್ 1
ಪಾರಂಪರಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು ಸುಮಾರು ₹19.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ 10 ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ
ವರದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಭಾರತದ 300 ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪಾಲೇ ಸುಮಾರು 51% ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ₹138 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಕೇವಲ 10 ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ
2024ರ ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ಈ 300 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌಲ್ಯವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 27.5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಾದ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
₹138 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಥವಾ $1.46 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಈ 300 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಿಶ್ವದ ಸುಮಾರು 18ನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೋಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳ GDPಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ?
2026ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ
ಅಂಬಾನಿ, ಅದಾನಿ, ಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಿರ್ಲಾ, ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. 2026ರ ವರದಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ₹138 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನಕ್ಕೆ ₹4,076 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯವರೆಗೆ—ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಕೇವಲ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ.