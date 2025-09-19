ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ 'ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್' ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಿಂದ ಶೇ.90ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.19): ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ "ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್" ಮೆಗಾ ಸೇಲ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಿಂದ ಶೇ.90ರಷ್ಟರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಗಾಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹುಪಯೋಗಿ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಇದಾಗಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್?
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಸಿಇಒ ಅಮಿತೇಶ್ ಝಾ, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್" ಮೆಗಾಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಿರಲಿದ್ದು,ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ?
ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಸೇಲ್ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಪಲ್, ಒನ್ಪ್ಲಸ್, ಜೆಬಿಎಲ್, ಮಾರ್ಷಲ್, ಲೋರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಡಿ'ಡೆಕೋರ್, ಬಾರ್ಬಿ, ಲೆಗೋ, ಡವ್ ಮುಂತಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೊಷಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ₹16,999 (MRP ₹18,999) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ OnePlus Nord CE4 Lite ಮತ್ತು ₹12,499 (MRP ₹16,999) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ OPPO K13x 5G ನಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ₹48,999 (MRP ₹70,790) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ Lenovo IdeaPad Slim 3 (i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD), ₹4,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ JBL Flip 5 ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಸ್ಟಾಸಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್-ಹ್ಯಾಂಡ್-ಹ್ಯಾವ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೈಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ₹99 (MRP ₹199) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ Plum Green Tea Face Wash, ಆದರೆ ಆಟಿಕೆ ಪ್ರಿಯರು LEGO ಮತ್ತು Barbie ನಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಮೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. iPhones, ASUS ಮತ್ತು boAt ಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ, Quick India Movement Sale ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು-ನಿಲುಗಡೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು