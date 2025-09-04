GST ದರ ಇಳಿಕೆ ನಂತರ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350cc ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ತನ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 350cc ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ 18% GST ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಬೈಕ್ ಈಗ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350cc ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 28% GST ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 38 ಸಾವಿರ 281 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಈ GST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಬುಲೆಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ 37 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು GST?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 350cc ಗೆ ಕೇವಲ 18% GST ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ 61 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, 28% ಬದಲಿಗೆ 18% GST ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಅನಲಾಗ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಇಕೋ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನೆಲ್ ABS ಮತ್ತು ಇತರ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್?
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ 349cc, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್ ಕೂಲ್ಡ್, J ಸೀರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 20.4 ಪವರ್ ಹಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು 27 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಥಂಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, ಇದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೈಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.