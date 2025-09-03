ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, 2-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ₹2,500 ಬೆಲೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.3): ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. 5% ಮತ್ತು 18% ತೆರಿಗೆ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ 2-ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರಲಿದೆ. ಸಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ 40% ವಿಶೇಷ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮಂಡಳಿಯ 56 ನೇ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ, ಅನುಸರಣೆ ಸರಳೀಕರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ
ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತವಿರುವ ಎಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆದಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿವೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಎನ್ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೇತೃತ್ವದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು "ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ" ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಪಿ ಕೇಶವ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ "ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ" ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಶವ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ತರ್ಕಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಮನೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು "ಬಡ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ" ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
"ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ, ಇವು ಬಡವರಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಕೇಶವ್ ಟಿಡಿಪಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಟಿಡಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹47,700 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹2,500 ಬೆಲೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ
ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ₹1,000 ವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ 5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ 12% ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 56 ನೇ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ.