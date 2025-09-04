- Home
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿ ಸಲಹೆಗಳು: GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ GST ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ GSTಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 3% ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 5% GST ಈಗಲೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ 5 ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲೇ (Gold Making Charges) ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು (8-12%) ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ (Simple design) ಕಡಿಮೆ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ. ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು.
22 ಕ್ಯಾರಟ್ vs 18 ಕ್ಯಾರಟ್: ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ
22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧ, ಆದರೆ ದುಬಾರಿ. 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗೆ 18 ಕ್ಯಾರಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
BIS HUID 6-ಅಂಕಿಗಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೂಕ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈ-ಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. GST ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. GST ದರಗಳು, ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಥವಾ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.