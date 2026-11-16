ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (MIS) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಪಡೆಯದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಆಟೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ' (Post Office Monthly Income Scheme - MIS) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯದೆ (Unclaimed) ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಡಿ (RD) ಅಥವಾ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯುಳ್ಳ ಎಫ್ಡಿ (FD) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ (Compound interest) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾತೆದಾರರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉಳಿದು, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 7.4 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಂಡವಾಳ ವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ (ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆ) ಯೋಜನೆ, 2019ರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಯಮ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆ (Single-holder account): ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹9 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 7.4 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹66,600 ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,550 ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ₹5,550 ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಂಟಿ ಖಾತೆ (Joint account): ಇದರಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶೇ. 7.4 ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1,11,000 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹9,250 ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯು (India Post) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ (Savings Account) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ವರದಾನ: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಆಟೋ-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ: ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡುವ ಬದಲು ಆಟೋ-ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಜಾಣತನ. (ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭವು ಅದರ ಬಡ್ಡಿದರ, ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ).
ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ?
MIS ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ MIS ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ (Income tax slab) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
"ನಾನು ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಬಹುದು" ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಡ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ₹9 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹66,600 ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯೋಗ್ಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಶೇ. 7.4 ಎಂಬುದು ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ (Pre-tax) ಬಡ್ಡಿದರವಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ (Premature Closure): ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾತೆ ತೆರೆದ ಮೊದಲ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಖಾತೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಶೇ. 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರ: ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ನೀವು ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಡ್ಡಿದರವೇ ಪೂರ್ಣ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮರಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.