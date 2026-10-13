ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ (LTCG) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.13): ಮುಂಬರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (LTCG - Long-Term Capital Gains Tax) ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತದ ಈಕ್ವಿಟಿ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರಿಂದ ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ನ್ಯೂ ಎಕಾನಮಿ ಫೋರಂ' (Bloomberg New Economy Forum) ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ 'ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್' (STT) ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು (Asset Classes) ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಹಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಟಿ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ
"ಎಲ್ಟಿಸಿಜಿ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಟಿಟಿ (STT) ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ (Renewable Energy) ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ (Semiconductor) ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಭಾರತವು ಕೇವಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎಐಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ (Design) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಚಿವೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (Green Hydrogen) ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
$4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2019 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್' (National Infrastructure Pipeline) ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ($4.5 trillion) ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. NaBFID ಹಾಗೂ NIIF ನಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೆರವಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಬಂಡವಾಳವು ಜೈವಿಕ ಔಷಧಗಳು (Biosimilars), ಔಷಧ ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ (MRO) ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೇಕಡಾ 16% ರ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದರು.
ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, "ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು (Fixed Rate) ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (Volatility) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-ಎಕನಾಮಿಕ್ (ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ) ಬಡಿವಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು (Fiscal Discipline) ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.