ಕಳೆದ ವರ್ಷ 92 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಹಣದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.8): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ITR) ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ "ನಾವು ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೈಡ್-ಹೇಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಉಬರ್' (Uber) ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು 'ರೆಡ್ಡಿಟ್'ನಲ್ಲಿ (Reddit) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (Paternity Leave) ಲೇ ಆಫ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನದ (LPA) ಕೆಲಸವೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ವಜಾ!
ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಆ ಎಂಜಿನಿಯರ್, "ನಾನು ಉಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ವೇತನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 92 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು 4 ತಿಂಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ (Layoff)" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ 18 ವಾರಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೌಕರನ ವಜಾದ ನಿಖರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿದ್ದು, ಆರೈಕೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ನೆರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ.
Severance Pay ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ
ತಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ Severance Amount ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ಹಣದ ಮೇಲೂ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ ಅವರು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆಯುತ್ತೇನೆ: ಟೆಕ್ಕಿ ನಿರ್ಧಾರ
ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಲ, ಗೃಹ ಸಾಲ (Mortgages), ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸಹ ದೇಶ ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಕೊನೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ನೌಕರರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, 92 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನೌಕರನ ಈ ಅಳಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.