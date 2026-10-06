ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಜಿಯೋ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 48 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 26 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಟಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.06) ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳನ್ನು, ದುಬಾರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ನೀಡಿದೆ. ಜಿಯೇ ಗೇಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 26 ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಜಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಆಡಬಹುದು.
48 ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಲಾನ್
ಜಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. 48 ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, 98 ಮತ್ತು 398 ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ದ ಪ್ರೊ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ರೂ.ಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರೊ ಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿಸಿ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ
ಕ್ಲೌಡ್ ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ 26' ಆಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್.ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್, ಐಫೋನ್ಗಳು, ಜಿಯೋ ಸೆಟ್-ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕವೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಆಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೋಡ್, ತಂಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ, ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಶಸ್ ಮೋಡ್, ಪ್ರೊ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಟವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಬದಲು ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಫರ್
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಲು, ಆಟವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಥವಾ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿಸಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಗೇಮ್ಸ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ನಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗೇಮರ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ.