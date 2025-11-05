Mehli Mistry Resigns as Tata Trust Trustee ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.5): ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನಿಕಂಟ್ರೋಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿವಾದಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರತನ್ ಎನ್. ಟಾಟಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ರತನ್ ಎನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡುವ ರತನ್ ಎನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಇತರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಕ್ರಮಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ರತನ್ ಎನ್. ಟಾಟಾ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ 'ಅದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ' ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಅವಧಿ
ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 2024 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯವು ಅವರನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರೂ, ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸರ್ ದೋರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು, ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಾರಿಟಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ರವು ವಾರಗಳ ಕಾಲದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರು ನೇಮಕ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಇತರ ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ - ಸಿಟಿಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಪ್ರಮಿತ್ ಜಾವೇರಿ, ಮುಂಬೈ ವಕೀಲ ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಸಮಾಜಸೇವಕ ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಎಚ್ಸಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅವರ ಮರುನೇಮಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ-ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರ
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಾಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯದು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮೂಹದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ - ಝವೇರಿ, ಖಂಬಟಾ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮರುನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ - ಝವೇರಿ, ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಖಂಬಟ - ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗ, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ರಿನಿವಲ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿಯೇ ಅಥವಾ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಎರಡೂ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆಯವರು ರಿನಿವಲ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ಅದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರು ಮರುನೇಮಕವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2024 ರಂದು ನಡೆದ ಸರ್ ದೋರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಜಂಟಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸರ್ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದತ್ತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು, 156 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇದು 30 ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 400 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.