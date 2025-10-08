Tata Trusts Crisis After Ratan Tatas Demise ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಿಧನಾನಂತರ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತಲೆದೋರಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.8): ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
180 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ 66 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 'ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೊಳಗಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಯಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು
CNBC-TV18 ಪ್ರಕಾರ, ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟ, ಜೆಹಾಂಗೀರ್ HC ಜೆಹಾಂಗೀರ್, ಪ್ರಮಿತ್ ಜಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಸಮಿತಿ (NRC) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಗುಂಪಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲವರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
"ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಒಂದು ಮೂಲವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗಿನಿಂದ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳೊಳಗಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.