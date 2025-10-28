Ratan Tata Close Aide Mehli Mistry Likely Ousted from Tata Trusts Board ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.28): ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದು, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ, ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಎಚ್.ಸಿ. ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಡೇರಿಯಸ್ ಖಂಬಟ ಅವರು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಹ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ಪಾಸ್ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ದೋರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 66% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾಲನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ಅಪರೂಪದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಂದು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಮತವು ಸಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.