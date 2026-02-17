ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 60 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 64ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.17): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ (Valentine’s Season), ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು (KIA) ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಹೂವುಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 64 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ದಾಖಲೆಯ ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಜಾ ಗುಲಾಬಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 26 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 47 ದೇಶೀಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2,700 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೊಳೆಯುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ (Perishables) ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ 1 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವೇ ನಂ. 1:
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 305 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಗಾಪುರ (SIN) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರ್, ಅಬುಧಾಬಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ನಗರಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಲಂಡನ್ ಗ್ಯಾಟ್ವಿಕ್, ಡಲ್ಲಾಸ್, ಟೊರೊಂಟೊ ಮತ್ತು ಒರ್ಲ್ಯಾಂಡೊದಂತಹ ಹೊಸ ತಾಣಗಳಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗುಲಾಬಿಗಳು ರವಾನೆಯಾಗಿವೆ.
ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ:
ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಗುಲಾಬಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 79 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 2,402 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಹೂವುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬೈ, ಚಂಡೀಗಢ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 150 ರಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಜೈಪುರ ನಗರಗಳೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ 'ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ:
ಹೂವುಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಾಜಾತನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಕೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್' (Cold Chain) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ನೈಜ-ಸಮಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ (Real-time tracking) ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೂವುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸೇರುವವರೆಗೂ ತಾಜಾವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಳಿತವಾದರೂ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೂವುಗಳ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವಾಗಿ (Gateway) ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.