ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ₹30,200 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐಪಿಒ, ಹುಂಡೈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.14): ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ರಂಗದ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Jio Platforms Ltd), ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ 'ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆ'ಯನ್ನು (IPO) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 'ರೆಡ್ ಹೆರ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್' (RHP) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೆಗಾ ಐಪಿಒ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ (Anchor Investors) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದಲೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ₹500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 'ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್' (RIL) ನ ಅರ್ಹ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ₹2,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು (HUF) ಈ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಂಡೈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಜಿಯೋ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 106 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹10.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಬೃಹತ್ ಮೌಲ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹30,200 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಬೃಹತ್ ಐಪಿಒ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮುರಿದು, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಂ. 1 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಪ್ರತಿ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು (Price Band) ₹1,065 ರಿಂದ ₹1,119 ಎಂದು ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ, ಭಾರತೀಯ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು Bharti Airtel ನ ಇಂಡಸ್ ಟವರ್ ರಹಿತ ಭಾರತೀಯ ಬಿಸಿನೆಸ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. 'ಬೊನಾಂಜಾ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಅಭಿನವ್ ತಿವಾರಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶೇರು ಬೆಲೆಯು ಶೇರುದಾರರಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ನೂತನ ಇಶ್ಯೂ - ತೀರಲಿದೆ ಬೃಹತ್ ಸಾಲ!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೂತನ ಶೇರುಗಳ (Fresh Issue) ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 27 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 'ಆಫರ್-ಫಾರ್-ಸೇಲ್' (OFS) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಮೆಟಾ (Meta), ಗೂಗಲ್ (Google), ಮುಬಾದಾಲಾ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ 'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್'ಗಳು ತಮ್ಮ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಹರಿಯಲಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಜಾದೂ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್' (9.98% ಶೇರು) ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ (7.73% ಶೇರು) ಜಿಯೋದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಒಟ್ಟು ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹27,500 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 'ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್' ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಲೌಡ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಐ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ 52.4 ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ಫಿಡೆಲಿಟಿ, ಅಲಾಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ (₹1.6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (GMP) ಮತ್ತು RIL ಶೇರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ
ಐಪಿಒ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಗ್ರೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಶೇರುಗಳ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶೇರು ₹218 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19% ರಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಮ್ಪಿ (GMP) ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಶೇರು ಬೆಲೆ ₹1,337 ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಯೋ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ (RIL) ತೈಲ, ರಿಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಇಂಧನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆರ್ಐಎಲ್ ಶೇರುದಾರರಿಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.