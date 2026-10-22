ಭಾರತದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ IPO ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 30,213 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ IPOಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ (IPO), ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 30,213 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಐಪಿಒಗೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬಿಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದ ಐಪಿಒ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಜಿಯೋ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗೆ ತೆರೆಯಿತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ರ ವೇಳೆಗೆ ಐಪಿಒ 3.93 ಪಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸುಮಾರು 19.75 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ 77.64 ಕೋಟಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 1,119ರ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಡ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 86,880 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಅಂದರೆ, ಐಪಿಒ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಸುಮಾರು 5 ಪಟ್ಟು ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸುಮಾರು 3.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 8,109 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 212 ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ 8,109.85 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 1,119ರ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಷೇರುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಂದರೆ ಐಪಿಒ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಪಿಒ ಬಿಡ್ ದಾಖಲೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ?
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಐಪಿಒ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಇನ್ನೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಐಪಿಒಗೆ ಸುಮಾರು ₹7.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಿಡ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.
ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಒಗಳ ಬಿಡ್ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ (2008): ಸುಮಾರು ₹7.52 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಎಲ್ ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ (2025): ಸುಮಾರು ₹4.4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಬಜಾಜ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (2024): ಸುಮಾರು ₹3.28 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ (2026): ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಕರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು ₹3.58 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯ ದಿನ?
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 1,065ರಿಂದ 1,119ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ 12 ಷೇರುಗಳಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟ್ಗೆ 13,428 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?
IPOಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಏರಲಿದೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಐಪಿಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.