ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಚಿನ್ ಸಂದು ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ನ ನಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಚಿನ್ ಸಂದು ಜಾಧವ್ ಅವರನ್ನು ನಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ನಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖ ಆತಿಥ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ನಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸುರಕ್ಷತೆ, ತುರ್ತು ಸನ್ನದ್ಧತೆ, ತನಿಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅನುಭವ
ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಸಚಿನ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ಯಾರ್ಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ-ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್, ದಿ ವೆಸ್ಟಿನ್, ನೊವೊಟೆಲ್, ರಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಪಿ & ಒ ಕ್ರೂಸಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಯುಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಖ್ಯಾತ ಆತಿಥ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ವಿವಿಐಪಿ ಗಣ್ಯರ ಸಂಚಾರದ ವೇಳೆ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಭೂಗೋಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ
ನಾಗ್ಪುರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ & ಸೇಫ್ಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿರುವ ಸಚಿನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ and ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ನ ‘ಎನ್ವಿಷನ್: ಲೀಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಎಂಬಾರ್ಕ್: ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್’ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಮಕದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ತಮ್ಮ ನೇಮಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಸಂದು ಜಾಧವ್, "ನಷ್ಟ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಗುರಿಯಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ್ಯಂತ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ನನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಣತಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸಾಧನೆಯು ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.