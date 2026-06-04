ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (Capital Gains Tax) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯದಂತೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆಘಾತಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು (Ordinance) ಸಂಪುಟವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವ, ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Debt Market) ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು (FPI) ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುವಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸತತವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 12 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12.5 ರಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (LTCG) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಡಿ, ಜಿ-ಸೆಕ್ಸ್ (G-Secs) ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸದ್ಯ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (Withholding Tax) ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯು ಇತರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಡಾಲರ್ ಒಳಹರಿವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬಲವಾಗಿ ಆಶಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲಾಗುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ:
ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಲ: ದೇಶದೊಳಗೆ ಡಾಲರ್ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಡೆ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಿರತೆ ಬರಲಿದೆ.
ದ್ರವ್ಯತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯತೆ (Liquidity) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಬಂಡವಾಳ ಮೂಲ: ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಒಳಹರಿವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ.
ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ (Inflation), ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ (Current Account Deficit) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿ-ಸೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ದೇಶದೊಳಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ (Official Notification) ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀರ್ಮಾನವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.