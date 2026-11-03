ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ 'ನೋವಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚು' ಎಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕೆಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹31.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು 2,547 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 23ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತವು ನಗದು ರಹಿತ ಸಮಾಜದತ್ತ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ನೋವಿಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕವೇ ಸಿಗದೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಖಾತೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ:
ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಜಮೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಉಳಿತಾಯವಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಯುಪಿಐಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೇವಲ ₹5,000 ಅಥವಾ ₹10,000 ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಆ ಮೊತ್ತ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಾವತಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಬಳಕೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಮಾಡುವ ₹10, ₹20 ಅಥವಾ ₹50ರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚಹಾ-ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಲೈಟ್ ಬಳಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿ ನಿಗದಿ
ಯುಪಿಐ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹2,000 ಅಥವಾ ₹3,000 ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆಯೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆ
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗಲೇ, ರೌಂಡ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ-ಎಸ್ಐಪಿ ಮಾದರಿಯ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ₹5 ಅಥವಾ ₹10 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಖರ್ಚು ನಡೆದಷ್ಟೂ ಉಳಿತಾಯದ ನಿಧಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ.