ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.30): ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಸ್ತುವಾದ EHV ವರ್ಗದ ಪ್ರೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ
ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ತಾಣವನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರತ ಹೂಡಿಕೆ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಎನ್ ವೇಣು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದ ಹಿಟಾಚಿ
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಹಿಟಾಚಿ ಎನರ್ಜಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಂಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹೆಲ್ಮಟ್ ಬಾಕ್ಶಮ್ಮರ್, "ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸ್ಬೋರ್ಡ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸುಸ್ಥಿರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರೋಧನ ವಸ್ತುವು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.